VIOLÊNCIA Durante roubo homem ataca travesti com barra de ferro Caso aconteceu na região central, na madrugada dessa sexta-feira (08)

Eliverton Nunes Marengo, de 27 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar depois de espancar uma travesti no centro da cidade. Conforme boletim de ocorrência, ele agrediu a vítima com barra de ferro e tomou R$ 90 e um celular Iphone. Ela sofreu diversos ferimentos e precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino.

A travesti informou que por volta das 2 horas foi abordada pelo suspeito que a chamou. Quando eles se aproximaram, o agressor tentou tomar a bolsa, mas ela reagiu e passou a ser atacada com a barra de ferro. A vítima teve suspeita de fratura no braço esquerdo, ferimentos nas costas e seios. Inclusive, ela acredita que sua prótese da mama tenha sido estourada com os golpes.

A PM foi acionada e conseguiu encontrar o homem no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Anhanduí. Ele confessou o crime, disse onde estava a barra de ferro usada na ação e alegou que a vítima teria o agredido com um tapa. Sobre o celular, sabendo que seria facilmente rastreado, se desfez do aparelho. Ele foi levado à delegacia.

*Noticiou o Correio do Estado.