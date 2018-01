Anaurilândia É capturado dono da carga de 1 ton de maconha apreendida após capotamento 'O homem foi encontrado em um assentamento'

Foto: Divulgação

Na tarde de ontem, terça-feira (30), a equipe da Polícia Militar de Vila Quebracho, em Anaurilândia, cidade distante 366 quilômetros de Campo Grande, conseguiu localizar e capturar o homem que conduzia uma caminhonete carregada com mais de uma tonelada de maconha, que capotou na entrada da vila, durante perseguição policial.

Mais cedo, durante a madrugada da terça-feira (30), a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo, quando visualizou uma caminhonete Nissan Frontier, com placas de Curitiba (PR), entrando nos limites da cidade. O veículo chamou atenção dos policiais devido ao conjunto de suspensão traseiro estar muito baixo, aparentando estar com carga acima da capacidade normal.

Quando a guarnição de serviço realizou aproximação do veículo para efetuar abordagem, emitindo sinais luminosos e sonoros, o condutor da caminhonete empreendeu em fuga buscando pegar o acesso à rodovia MS-395 sentido Bataguassu.

Carga apreedida após capotamento. Foto:Divulgação/PM

Em seguida, de acordo com a PM a rádio patrulha de Anaurilândia efetuou o acompanhamento tático e, no mesmo instante, acionou as equipes policiais de Quebracho e de Bataguassu para darem apoio, efetuando cerco ao veículo. Após 30 quilômetros do início do acompanhamento, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção ao tentar entrar em Vila Quebracho, momento em que o automóvel capotou, espalhando a droga pela via.

Naquele instante, o condutor conseguiu fugir, correndo em direção a uma pastagem, tomando rumo desconhecido. Foi constatado que o veículo estava carregado com tabletes de maconha em sua caçamba e em toda a parte traseira onde ficariam os bancos. A equipe policial de Quebracho apoiou os policiais de Anaurilândia durante ação.

Após os primeiros procedimentos, as guarnições empreenderam buscas ao indivíduo que tinha fugido da abordagem e, durante a ação, os policiais receberam denúncia feita à unidade Polícia Militar de Bataguassu, noticiando sobre um rapaz que estaria vagando sem direção certa no assentamento Santa Ana.

A equipe de Quebracho deslocou-se para o endereço informado, onde visualizou um jovem com as roupas sujas, sentado na varanda de uma casa na segunda linha do assentamento. Em abordagem ao indivíduo, este informou que estaria procurando a casa de um amigo, porém, não soube dar mais explicações.

Em revista pessoal, foi encontrada em seu poder a quantia de R$ 1.422,00. Feito contato com a guarnição participante da ocorrência de tráfico, foram repassadas as características do indivíduo que havia empreendido fuga, sendo constatado que se tratava do autor.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde seria realizada uma averiguação minuciosa de sua situação criminal. O suspeito apresentava escoriações e cortes nas duas mãos, decorrentes do acidente de trânsito.