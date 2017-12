Ciúmes É grave o estado de saúde do rapaz baleado à tiros na recepção da Pax "O autor do cdrime é ex-namorado de Valéria, separados a 6 meses"

Douglas trabalha na Pax e tem apenas 21 anos de idade Foto: Reprodução/Facebook

A vítima Douglas Nogueira (25), está em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, de acordo com assessoria do Hospital, Douglas está no centro cirúrgico da unidade com perfurações de dois projeteis com entrada e saída na altura do baço e do abdômem.

O crime aconteceu nesta manhã, quando Douglas e a namorada Valéria da Silva Fernandes (24), chegavam para trabalhar no prédio da funerária Pax Real do Brasil, localizada na Avenida Bandeirantes em Campo Garnde. Quando a vítima e a namorada se aproximava do prédio para mais um dia de trabalho, foram surpreendidos pelo autor, Wellington Barbosa de Almeida (24). Os dois correram para a recepção e o autor, que é ex-namorado de Valéria foi atrás atirando e atingiu Douglas e um cliente. Depois, fugiu de motocicleta. O cliente identificado como sendo Severino Medina (56), levou um tiro na mão e não corre risco de vida.

Valéria e Wellington estão separados há 6 meses. O alvo do atirador era Douglas. O autor ainda está foragido.