São Jorge da Lagoa É presa durante churrasco de comemoração de roubo quadrilha que vendia celulares roubados "Cinco jovens eram integrantes da quadrilha que já fez muitas vítimas na Capital"

Foto: Reprodução/CG News

Quadrilha suspeita de roubar celulares para revender nas redes sociais foi presa na noite de ontem, quinta-feira (18), na Rua Serra do Mar, na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Welysson Marcos dos Santos (18), Gabriela Andresa Lopes Cabanha (19), Michael Petrovitch de Souza (23), Francisco André Ferreira Amâncio, 23 anos, e Natália Rojas Pinheiro, 19 anos.

Conforme boletim de ocorrência, equipe do Batalhão de Choque fazia rondas na região, quando abordou Welysson e Francisco em uma motocicleta preta com placa adulterada, além de chassi e numeração do motor raspados. Com os rapazes foram encontrados dois celulares e uma arma de fogo.

Questionados sobre os aparelhos, os dois informaram que tinham acabado de roubar de duas mulheres na região do Bairro Serro Azul. As vítimas foram localizadas pela polícia e reconheceram os autores. A partir da prisão de Welysson e Francisco, a polícia chegou no restante da quadrilha.

No momento em que foram presos, Michael, Gabriela e Natália faziam churrasco em uma casa na Rua Alfredo Gaspar, no Residencial Celina Jallad, no Portal Caiobá II, para comemorar os roubos e as vendas dos dias anteriores. Michael confessou que a arma utilizada por Welysson era dele e que as duas meninas, Natália e Gabriela eram responsáveis por comercializar os aparelhos roubados via Whats App e Facebook.

Foto:Reprdução/Choque

No local, também foi encontrada motocicleta Titan 125 verde com lacre da placa rompido. O veículo foi apreendido e levado para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). A venda dos aparelhos celulares era dividida em parte iguais com os cinco integrantes do grupo.

Segundo a Polícia Civil, quem compra produtos roubados ou furtados comete crime de receptação.