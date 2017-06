"Maníaco da vaga" É preso homem que oferecia vagas de emprego no Facebook e estuprava cadidatos "O acusado usava vários perfis falsos nas redes sociais para atrair mulheres e que agindo de forma semelhante já havia feito inúmeras vítimas"

Acusado de homem de 24 anos, que se passava por mulher e oferecia vagas de emprego no Facebook, foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos, em Campo Grande. O dia em que ocorreu o crime não foi divulgado pela polícia.

Segundo a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o criminoso anunciava vagas de emprego no Facebook e se passava por uma pessoa chamada Eliana Silva. As oportunidade eram para trabalhar como caixa ou garçonete em lanchonete.

Ainda segundo o Deam, no dia do ocorrido a vítima que estava desempregada foi atraída pela oportunidade de emprego. Dessa forma a jovem acabou entrando em contato com o anunciante por meio de mensagem. Após uma espécie de análise de perfil, de acordo com as informações, a vítima foi orientada pela suposta empregadora a ir até a Avenida Ernesto Geisel, onde uma pessoa em um veículo Palio vermelho a levaria até o local de trabalho.

Seguindo o que havia combinado, a jovem foi até o endereço e encontrou um homem dizendo que havia sido enviado por Eliana Silva. A vítima então entrou no carro e foi levada para um beco no Bairro Tiradentes. E conforme registro, sob ameaça de morte a jovem foi estuprada naquele beco.

Informações levantadas durante investigações realizadas por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais), dão conta de que o acusado usava vários perfis falsos nas redes sociais para atrair mulheres e que agindo de forma semelhante já havia feito inúmeras vítimas.

O homem, que foi preso na tarde de quarta-feira (21), foi reconhecido pela jovem. Os outros crimes que podem ter sido cometidos pelo suspeito ainda estão sob investigação da equipe policial.