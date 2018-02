Violência É preso marido que espancava mulher com traumatismo crâniano 'O caso aconteceu no domingo (28), na favela Morro do Mandela, na Capital'

Estevão Riquelme da Silva, 25 anos, foi preso por tentativa de feminicídio após espancar a mulher de 27 anos, no domingo (28), na favela Morro do Mandela, no Bairro Morada do Sossego, em Campo Grande. O caso só foi divulgado ontem (31) pela Polícia Civil.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 17h, Laisa Daiane do Nascimento Silva foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa com suspeita de TCE (Traumatismo Craniano Encefálico). Segundo testemunhas, a vítima havia sido espancada pelo marido.

Investigadores do Grupo de Operações e Investigação, então, foram acionados via Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) e conseguiram prender o autor do crime. Estevão foi localizado na casa da imã e levado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

A vítima, que sofreu pancada na cabeça, recebeu alta hospitalar às 11h30 do dia seguinte. Estevão responde a processos por tráfico de drogas e furto, segundo informações disponíveis no site do Tribunal de Justiça.

De janeiro até agora, foram registrados 467 casos de violência doméstica e quatros feminicídios no Estado. O ano de 2017 fechou com 27 mulheres mortas e 6.049 casos de violência doméstica.