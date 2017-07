Dourados "Ele mexeu com minha namorada e mostrou o dedo para mim", diz assassino de menor

Foto: Osvaldo Duarte

Jeferson Alexandre de Oliveira, 23, o ‘Jefinho’, justificou o assassinato de Rafael Lopes da Rocha, 14, ao fato dele ter olhado para a sua namorada e depois lhe mostrado o dedo do meio. As afirmações foram feitas ao Dourados News na tarde de ontem (20), pouco depois que policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), efetuaram a sua prisão.

"Estava passando com minha namorada perto da escola onde ele estuda e ele começou a olhar. Perguntei o que tinha perdido, ele mostrou o dedo para mim. Ele estava em mais gente, então fui embora", disse o autor dos disparos, ouça o áudio abaixo.

O crime ocorreu no dia 19 de junho passado. Rafael estava com a família numa pizzaria localizada no Parque das Nações II, quando Jefinho se aproximou e efetuou vários disparos de pistola 9 milímetros.

Os tiros atingiram o adolescente na cabeça, pescoço, peito, barriga e dois no braço direito. No atentado, a irmã do adolescente de oito anos também acabou ferida com um tiro nas pernas.

"Aconteceu que no dia eu estava tomando uma cerveja e ao descer para minha casa eu vi ele lá (...) só cheguei e atirei, não cheguei a conversar com ninguém, não", contou o rapaz.

Questionado sobre a arma a qual teria usado para assassinar o adolescente, Jefinho disse ter perdido num dos túneis de acesso ao bairro onde ocorreu o fato.

O autor foi preso um mês depois do crime, na casa de um amigo, no bairro Dioclécio Artuzi, relembre aqui Contra ele já existia um mandado de prisão expedido pela Justiça após investigações realizadas pelos policiais civis do SIG (Serviço de Investigações Gerais).

Depois do crime, Jeferson disse ter fugido para o município de Angélica e ontem, foi até a casa do conhecido.

Após a prisão ele foi encaminhado à delegacia do SIG, ouvido e depois preso pelo homicídio. As investigações sobre o fato continuam.