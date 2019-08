ACIDENTE Em acidente na Gury Marques, carro bate em poste e motor é arremessado Colisão envolveu dois carros; motoristas sofreram ferimentos leves e passageiro foi encaminhado para Santa Casa

Motorista que passava pelo local registrou colisão. Foto: CG NEWS

Um acidente nesta sexta-feira (9) na Avenida Gury Marques, saída para São Paulo, envolveu três pessoas e terminou com colisão de um dos veículos contra um poste. A 500 metros do terminal de ônibus Guaicurus, a colisão envolveu um Ford Scort e um Volkswagen Jetta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que compareceu no local, os dois carros seguiam pela avenida Gury Marques, sentido Moreninhas. Depois da colisão, o Scort bateu em um poste no canteiro central da via.

Segundo informações de motorista que passava pelo local, e prefere não se identificar, o impacto da batida fez o motor de um dos veículos ser arremessado para fora do carro.

As causas do acidente ainda não foram identificadas. Equipe do Bptran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) esteve no local.

Ainda conforme os bombeiros, no Scort estavam o motorista e um passageiro, que precisou ser encaminhado para a Santa Casa. O condutor do Jetta sofreu apenas ferimentos leves e estava desacompanhado.