Em defesa Em apenas uma semana Polícia Militar de MS apreende 3,071 toneladas de drogas

Durante as 113 operações realizadas na última semana, a PMMS cumpriu 107 mandados de prisão, apreendeu 3,071 toneladas de drogas, sendo que a maior parte seria de maconha. Aprendeu 24 armas de fogo. Foram realizadas abordagens à 10.167 pessoas e destas, 530 foram conduzidas para as delegacias de Polícia Judiciária. Dos 9.860 veículos abordados, 55 estavam com restrição criminal de roubo ou furto e foram recuperados.

O policiamento de trânsito aplicou 1.630 notificações por infrações diversas e, através das blitzes preventivas, removeu 331 veículos por restrições. As barreiras coíbem a circulação de motoristas embriagados e que andam de forma irregular e tem como objetivo a diminuição dos índices de morte no trânsito e recuperação de veículos roubados ou furtados. Na última semana foram confeccionadas 9 notificações pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

O Comandante-Geral da PMMS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta frisou: “A Polícia Militar está trabalhando, coibindo a prática crimes, prendendo em flagrante vários autores, levando à justiça cidadãos que possuem pendências, apreendendo drogas e recuperando bens, para que nosso Estado continue com uma boa qualidade de vida e sensação de segurança para população que aqui reside”.