Jardim Tarumã Em busca de cofre e armas trio encapuzado invade casa, amarra mãe e filha e foge levando carro "Onde está o cofre. Cadê as armas, onde está o ouro", diziam os criminosos.

Foto: Reprodução/André Bittar

Três bandidos armados e com capuzes invadiram uma casa, amarraram as vítimas de 56 anos e 21 anos - mãe e filha - e fugiram levando o carro da família. O caso aconteceu por volta das 23h de ontem, domingo (18), no Jardim Tarumã, saída para Sidrolândia, em Campo Grande, Capital do estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 56 contou que se preparava para dormir, quando foi surpreendida no quarto por ao menos três homens armados e com capuzes perguntando: "Onde está o cofre. Cadê as armas, onde está o ouro”. A filha da vítima que estava em outro cômodo também acabou rendida.

As duas tiveram os rostos cobertos com toalhas e foram amarradas em um dos quartos com fios arrancados do ventilador, carregador e abajur. Elas ainda foram cobertas com edredons. O tempo todo os criminosos pediam a senha de um cofre e a vítima dizia que não tinha.

Eles fugiram levando um Fiat Uno, de cor prata, com vários objetos. Por enquanto, o carro não foi localizado nem os bandidos presos. Ainda de acordo com relatos das vítimas à polícia, os bandidos entraram pela porta da sala que estava aberta. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.