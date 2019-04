INTERIOR Em Caarapó, parcerias produtivas oxigenam gestão de André Nezzi

Foto: Eder Yanaguita

Com sua gestão já alicerçada pela produtiva parceria institucional e política com a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa, o prefeito André Nezzi (PDT) conta ainda com o interesse que as lideranças nacionais – bancada federal e autoridades do Planalto - vêm demonstrando por Caarapó. Além da atenção que recebe nos ministérios, especialmente dos ministros sulmatogrossenses Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), o Município tem lugar destacado na agenda dos 11 congressistas que representam o Estado em Brasília (três senadores e oito deputados federais).

“Somos gratos à atenção e ao carinho com que todos estão recebendo as reivindicações de Caarapó. Embora eu esteja há menos de um ano à frente do Executivo, já posso dizer que temos 11 parceiros nos defendendo no Congresso Nacional, nos ministérios, pondo os interesses de Caarapó acima dos interesses pessoais e políticos. E, o que é melhor, já produzindo muitos frutos para nossa comunidade”, salientou Nezzi.

CUIDADOS

Vários parlamentares destacam o cuidado com que André Nezzi trata das questões que envolvem Caarapó, pedindo solução para problemas coletivos e apontando também as aspirações específicas. Um dos exemplos desse cuidado está nas respostas que vêm sendo dadas para aspirações das comunidades indígenas e dos pequenos produtores. O apoio das autoridades à agricultura familiar é um dos encaminhamentos mais solicitados

Foi o que se verificou em ações como as do deputado federal Vander Loubet (PT-MS), que há duas semanas realizou mais uma de suas intervenções pelos caarapoenses, ao entregar tratores e microtratores agrícolas para indígenas moradores da Aldeia Tey Kuê. As máquinas foram adquiridas com recursos de emenda parlamentar apresentada por Vander e Zeca do PT. André Nezzi, o vereador Pontinha, o dirigente partidário Paulo Roberto e lideranças locais, entre as quais o cacique Adão, Lídio e Otoniel, participaram do ato de entrega.

Nesse dia, o prefeito e os demais convidados visitaram também as obras do sistema de abastecimento de água viabilizadas pelos dois parlamentares junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) para beneficiar 600 famílias e foram conhecer a produção de mel e de leite na Associação do Poíque. “O importante aqui não é o partido ou o projeto político das pessoas, mas o comprometimento de cada uma delas com Caarapó. Por isso é que, mesmo num cenário tão adverso financeiramente, as coisas estão funcionando por aqui, e funcionando bem, graças à qualidade e à capacidade das parcerias”, finalizou o prefeito André Nezzi.