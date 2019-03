NOVA ANDRADINA Em carro roubado, homem bate em dois veículos e atropela motoqueiro Suspeito foi preso após perseguição no interior do estado

Moradores envolta do veículo que era utilizado pelo suspeito. Foto: Nova Notícias

Perseguição nesta quinta-feira (28) em Nova Andradina, resultou em um acidente envolvendo 4 veículos e na prisão de um homem, de 26 anos. O suspeito, que estava em uma picape Saveiro, com mais duas pessoas, saiu em alta velocidade pela Rua José Taveira, o carro à fuga tinha sido roubado no mesmo dia.

Segundo a polícia, durante o trajeto o homem colidiu em um Corsa próximo da Rua Imaculada Conceição e logo a frente atropelou um motociclista na Avenida Eurico Soares, onde também acabou atingindo um terceiro veículo.

O motoqueiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com vários ferimentos. Já o suspeito da Saveiro, foi preso, mas as outras duas pessoas que estavam com ele conseguiram fugir.

O ROUBO

Segundo o site Nova Noticiais, o roubo do veículo aconteceu ontem (28) pela na Rua Sete de Setembro, esquina com a Rua Anaurilândia, quando o criminoso abordou o dono da picape, de 93 anos, e em seguida fugiu.