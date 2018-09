Vila Vilas Boas Em casa, ex-vereador é feito refém e tem R$ 40 mil levados por criminosos "Nervoso, um dos autores disse para o filho do morador que sabia do dinheiro que tinha na casa"

Crime foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento na Vila Piratininga

Ladrões usando toucas ninjas invadiram a casa de um ex-vereador de 70 anos, fizeram reféns e fugiram levando R$ 40 mil e um veículo Renault Duster prata, por volta das 20h30 de ontem (19), na Vila Vilas Boas, em Campo Grande. Os bandidos queriam dinheiro e procuravam por um cofre.

Conforme boletim de ocorrência, o filho de 32 anos do ex-vereador contou que foi até a casa do pai e quando chegou observou que alguns objetos estavam faltando na sala e a tia sentada no chão. Porém, antes de ter alguma reação, foi surpreendido por um homem apontando a arma para a sua cabeça dizendo: perdeu e senta aí lado do seu pai. No local, havia mais um bandido com revólver.

Nervoso, um dos autores disse para o filho do morador que sabia do dinheiro que tinha na casa dele e iria até lá buscar o valor. Caso não achasse nada mataria os três. Inicialmente, a vítima negou que tivesse alguma coisa de valor, mas com medo da situação foi obrigado a colaborar com o bandido e confessar que tinha uma quantia guardada em casa.

Os bandidos, então, usando os dois carros da família e levando as vítimas junto foram até à casa do filho do ex-vereador. Durante o trajeto, um dos ladrões recebeu ligação telefônica e a vítima conseguiu escutar a conversa. Do outro lado da linha, um homem cobrava agilidade na ação e reclamava da demora dos comparsas. O rapaz, então, informou que já estava indo buscar o dinheiro.

No imóvel, o autores foram direto para o quarto onde estava a quantia e fugiram levando R$ 40 mil, dois celulares e o veículo Duster prata com placa BAW 6973. Ainda não há informação se o veículo foi encontrado. Por enquanto, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

