#LUTO Em colisão com carreta moto explode e cantor morre em MS Acidente aconteceu neste domingo (24), na BR - 163

Foto: Reprodução/Coxim Agora

Luiz Henrique Menezes de Macedo, de 24 anos, morreu na manhã deste domingo (24), na BR-163, em Coxim, depois da moto que pilotava colidir de frente com uma carreta e explodir.

O jovem, que era conhecido por ser cantor sertanejo, pilotava uma moto Yamaha Factor, quando na altura do quilômetro 732, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a carreta, segundo informações do site Edição de Notícias.

Luiz seguia no sentido Pedro Gomes e a carreta, no sentido contrário. Com a colisão a moto explodiu. O corpo do cantor foi arrastado por aproximados 50 metros. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Luiz morreu no local do acidente. A Perícia trabalha no local.

Luiz Henrique era natural de Pedro Gomes e morava em Coxim. Ele fazia dupla com Félix e cantava todos os finais de semana nos bares e restaurantes da cidade.

Nas redes sociais do artista, amigos e familiares surpresos com a fatalidade, deixaram suas últimas homenagens ao jovem.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e CCR MSVias trabalham no local controlando o trânsito que está operando no sistema pare e siga, com liberação do tráfego pelo pátio de um posto de combustíveis.