Barbárie Em decomposição; Corpo é encontrado sem cabeça e com braços e pernas amarrados

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Identificado como sendo o corpo de Jorge Wilson de Souza, de 53 anos, o cadáver corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição as margens da estrada vicinal de Coronel Sapucaia, cidade a 380 quilômetros de Campo Grande. A vítima seria

De acordo com o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até uma estrada vicinal, onde um corpo em decomposição foi encontrado. No local, foram tiradas fotografias do corpo pela equipe de perícia e também foi acionada a funerária.

Segundo a polícia o corpo estava em avançado estado de decomposição e a cabeça da vítima foi não foi encontrada. Ainda conforme a PM, os braços da vítima foram amarrados às pernas e não foi encontrada testemunha do crime. Uma carteira de trabalho no nome de Jorge foi encontrada no local, mas o corpo deve passar por exames que comprovem a identificação.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.