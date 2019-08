POLICIA Em dia de operação contra o PCC, ‘Barba Azul’ é achado enforcado em cela da Máxima Estava preso por roubo e já tinha passagens por tráfico de drogas

Foto: ARQUIVO - MIDIAMAX

Foi encontrado morto enforcado na manhã desta terça-feira (6), em uma cela do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, o detento Cícero Lourenço da Silva, de 53 anos, conhecido como ‘Barba Azul’.

‘Barba Azul’ foi encontrado enforcado com um cobertor em um cela disciplinar na hora do café da manhã. Ele estava na cela depois de ser flagrado nesta segunda (5), com um celular no presídio. Cícero estava cumprindo pena por roubo e já tinha passagens por tráfico de drogas.

Em 2016, ele foi preso quando trazia de Ponta Porã, 20 quilos de maconha. Na época, com ele os policiais ainda encontraram uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa, que estava no nome do irmão, Roberto Lourenço da Silva.

Não há informações se ele era integrante de facção criminosa. O caso será registrado como morte a esclarecer e a polícia não descarta nenhuma hipótese para a morte.