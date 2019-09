Em esconderijo PRF acha carreta carregada com 450 mil maÃ§os de cigarros contrabandeados

MUNDO NOVO Em esconderijo PRF acha carreta carregada com 450 mil maços de cigarros contrabandeados Suspeitos fugiram do local pouco antes da chegada dos policiais

Foto: Divulgação

Carreta carregada com 450 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendida na noite de ontem (09), na BR-163, em Mundo Novo, município do interior de Mato Grosso do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na rodovia, quando localizou um depósito, na altura do quilômetro 18, no local foi encontrado a carreta cheia de cigarros, o veículo tinha placas do Paraguai. A polícia viu movimentação de pessoas poucos antes de chegar ao local, mas ninguém foi preso.

A carreta foi apreendida e encaminhada à Receita Federal da cidade.