malote Em estacionamento de banco, ladrões rendem vítima e levam malote de 27 mil Caso aconteceu por volta das 14h quando a vítima chegava de carro numa agência bancaria, na Rua Barão do Rio Branco, no Centro

Segundo informação do registro policial, o assalto aconteceu dentro do estacionamento da agência Foto: (Foto: Ronie Cruz)

O auxiliar administrativo da rede de Farmácia São Leopoldo foi assaltado e teve malote com R$ 27 mil levado por criminosos armados. O caso aconteceu por volta das 14h quando a vítima chegava de carro no estacionamento da agência do Banco Itaú, localizada na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, registrado na Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), a vítima de 25 anos chegava ao banco dirigindo um Fiat Uno, quando foi abordada por dois homens numa motocicleta.

Ainda segundo registro policial, um dos bandidos, disparou um tiro de advertência. Na sequência, os suspeitos fugiram levando o malote contendo dinheiro e lâminas de cheque. Não há informação sobre o paradeiro dos bandidos.

A porta do motorista chegou a ser atingida pelo disparo. O funcionário não foi atingido. Por telefone, a proprietária da farmácia informou que está na delegacia aguardando para falar com o delegado. Segundo ela, é a primeira vez que passa por situação semelhante e por enquanto prefere não dar detalhes sobre o caso.