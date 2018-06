Nova Alvorada do Sul Em meio as ferragens é encontrado um corpo em ônibus que tombou na BR-163 "No início da manhã, o Corpo de Bombeiros afirmou que o acidente havia resultado em oito passageiros feridos, sem nenhuma morte"

Por: G1/ Reproduzido por Tero Queiroz 04/06/2018 às 11:05

Foto: Reprodução/Alvorada Informa Uma passageira foi encontrada morta em meio às ferragens do ônibus que tombou na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, na madrugada desta segunda-feira (4). O corpo foi achado durante perícia da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No início da manhã, o Corpo de Bombeiros afirmou que o acidente havia resultado em oito passageiros feridos, sem nenhuma morte. Os feridos são cinco mulheres, uma criança de 7 anos e dois homens. Duas vítimas foram levadas para o hospital de Rio Brilhante e as demais para Nova Alvorada do Sul. O socorro foi feito pela concessionária que administra a rodovia e pelo Corpo de Bombeiros. No ônibus havia 22 passageiros, mais o motorista, que saiu ileso.