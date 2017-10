PRF Em menos de 10 horas, PRF apreende 406 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai Prejuízo do carregamento foi de mais 2 milhões de reais. Três homens foram presos.

Por: Redação com assessoria

Foto: Divulgação PRF

Ponta Porã/MS

Na tarde desta terça-feira (24 de Outubro), no km 68 da BR-463, em Ponta Porã/MS, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo VW/Special com placa de Dourados/MS, conduzido por um homem, de 62 anos, em companhia do passageiro, de 56 anos.

No interior do veículo e porta-malas, a equipe encontrou várias caixas de cigarros de origem estrangeira, que totalizaram 6 mil maços do ilícito.

Um prejuízo em torno de 30 mil reais ao contrabando.

O carro, o motorista, o passageiro e os cigarros foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã/MS.

Água Clara/MS

Às 22h00, no km 141 da BR-262 em Água Clara/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou o veículo Volvo/FH placa aparente de Betim/MG, atrelado a um semirreboque com placa aparentes também de Betim/MG.

A equipe constatou que os documentos dos veículos apresentados pelo motorista, de 35 anos, tinham indícios de falsificação. O caminhão e o semirreboque haviam adulterações nos elementos identificadores.

O condutor declarou que estava transportando cigarros de origem estrangeira. Ao verificar o compartimento de carga encontraram 400 mil maços de cigarro. O homem afirmou que a carga seria levada até a cidade de Betim/MG e lá, receberia pelo serviço.

Nos compartimentos ocultos do veículo os policiais encontraram um rádio telecomunicador.

Foram apreendidos 2 documentos falsos, R$ 3.362,00 (três mil e trezentos e sessenta e dois reais) e um celular.

Prejuízo do contrabando, nessa ocorrência, foi de cerca de 2 milhões reais.

O condutor, veículos, documentos, cigarro e dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas/MS.