Assalto Em menos de 24 horas dois casos de roubo de veículo é registrado na Capital Anunciou o roubo dizendo: "Perdeu! perdeu! perdeu".

Homem de 25 anos teve a caminhonete S-10 prata roubada, por volta das 23h30 de ontem, segunda-feira (19), na Rua América, na Vila Planalto, em Campo Grande. Em 24h, esse é o segundo caso de roubo de veículo registrado na Capital.

Conforme boletim de ocorrência, vindo do município de Costa Rica, a vítima havia acabado de chegar à cidade e junto com os familiares tirava alguns objetos do automóvel, quando foi surpreendida por um homem armado que entrou no veículo e anunciou o roubo dizendo: "Perdeu! perdeu! perdeu".

Sem reagir, o homem entregou o restante dos objetos que já tinha retirado da caminhonete. Na sequência, outro ladrão entrou na S-10 e os dois fugiram. Os autores não foram identificados nem o veículo encontrado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

Na noite de domingo (18), três bandidos armados e com capuzes invadiram uma casa, amarraram as vítimas de 56 anos e 21 anos - mãe e filha - e fugiram levando o carro da família. O caso aconteceu, no Jardim Tarumã, saída para Sidrolândia, em Campo Grande.