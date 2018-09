PRF Em Operação Conjunta PRF recupera veículo roubado e cumpre mandado de prisão

Na manhã desta segunda-feira, 24 de setembro, em Dourados/MS, durante o Intercâmbio Cinotécnico no MS, o GOC – Grupo de Operações com Cães da PRF de Mato Grosso do Sul e o Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, recuperam um veículo roubado e prenderam um homem que possuía um mandado de prisão em aberto.

Durante fiscalização de rotina no km 267 da BR-163, foi dada ordem de parada ao veículo I/VW Amarok com placas de Carmo do Rio Verde/GO, conduzido por um homem de 37 anos.

Em consultas aos sistemas os policiais constataram que o automóvel possuía registro de roubo/furto, registrado no dia 22/09/2018 em Jaraguá/GO e em desfavor do motorista havia um mandado de prisão em aberto.

O condutor declarou que foi contratado para levar o veículo de Brasília/DF até Ponta Porã/MS.

O veículo e o motorista foram encaminhados para a Polícia Civil de Dourados/MS.