Em plena luz do dia motoqueiros continuam assaltos a veículos na Orla Morena

As constantes denúncias de roubos e furtos próxima a Orla Morena ainda não intimidou os bandidos que continuam agindo, em plena luz do dia.

Na semana passada mais um jovem foi vítima de furto, um crime se tornou comum na região. José Felix, 24 anos, teve o vidro do seu carro quebrado e o ladrão que estava em motocicleta levou vários pertences que estavam no interior do veículo.

Segundo a vítima, foram levados um notebook e um HD externo entre outros pertences. “São equipamentos de trabalho que estavam “escondidos” no interior do carro”, declarou.

O analista de sistema estacionou o carro na rua Rua Dom Pedro I, que cruza a Avenida Noroeste (Orla Morena) por volta das 17h no último dia 21, para atender um cliente. Conforme relato, na sexta tentaram arrombar outro veículo no mesmo lugar. “Por sorte chegaram a tempo, mas o assaltante fugiu”, disse.

A ação dos bandidos, segundo testemunhas é sempre a mesa, agem com rapidez e estão sempre em motocicletas. O furto ocorrido no dia 21 foi registrado pelas câmeras de segura e as imagens foram entregues à polícia.

A vítima registrou boletim de ocorrência na 1ª Depac – Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Centro.