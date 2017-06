Enforcados Em presídio do MS 1 é executado por mês após gritos de ordem ao PCC "Confirmadas pelo menos 6 mortes nos primeiros seis meses de 2017"

Com mais uma execussão confirmada na tarde da segunda-feira (26), no presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho em Campo Grande, o número de vítimas executadas apenas nos primeiros seis meses de 2017, sobe para 6, ou seja uma vítima executada ao mês.

Desta vez quem sentiu a fúria dos internos, foi o detento José Alves do Ouro Filho (31), que foi encontrado morto pendurado com corda no pescoço, na tarde da segunda-feira (26), após o banho de sol do pavilhão II da Máxima em Campo Grande. O complexo penitenciário fica localizado na Rua Indianápolis, no Jardim Noroeste, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o interno foi encontrado no setor 2A. Um pouco antes do corpo ser encontrado, os detentos da mesma ala se reuniram com gritos de ordem do PCC (Primeiro Comando da Capital). A vítima era interna da cela 6. O caso foi registrado como morte a esclarecer. José respondia a processos por roubo e tráfico de drogas.

Segundo dados fornecidos pela SEJUSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul), já foram registrados pelo menos seis mortes em presídios de Mato Grosso do Sul, apenas nos primeiros seis meses de 2017. No mês de maio, a vítima foi Manoel Gamarra (32), também encontrado morto com uma corda no pescoço após reunião com grito de guerra do PCC.

As mortes estão sob investigações que a princípio não revelam culpados pelo crime.