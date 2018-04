Ponta Porã Em S-10 traficantes são presos com 1,2 toneladas de maconha "Outros dois veículos, com placas de Anastácio e Cassilândia, foram presos considerados batedores"

Droga estava escondida em compartimento de camionete Foto: Reprodução/PMR

Quatro pessoas foram presas em flagrante, na tarde de ontem, terça-feira (10), por tráfico de drogas. O grupo era responsável por uma carga de maconha que, após pesagem, somou 1,2 tonelada. A droga foi apreendida durante fiscalização na rodovia MS-164, em Ponta Porã – distante 323 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), equipes do município na fronteira com o Paraguai atuaram em parceria com policiais de Vista Alegre e da Polícia Federal para realizar a apreensão. A droga estava escondida no interior de uma camionete S-10 de cor branca.

Outros dois veículos, um deles com placas de Anastácio e outro com de Cassilândia, também foram apreendidos. Neles viajavam batedores que, com auxílio de rádios comunicadores, avisavam o carro com a carga sobre possíveis fiscalizações na estrada.

Três dos presos foram identificados como Giovani Gonçalves, de 23 anos, Ermenson Antunes, de 39 anos, Dilaine da Silva Brun, de 40 anos. O quarto integrante não teve o nome revelado. Todos foram encaminhados, junto com os veículos e a droga apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.