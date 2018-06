Jardim dos Estados Embriagado motorista mata motoqueiro em cruzamento afirmando que sinal estava verde "O acidente aconteceu na madrugada de hoje, o motoqueiro morreu no local"

Foto: Reprodução

Alexander Augusto Corrêa da Silva, de 25 anos, morreu em acidente de trânsito na madrugada de hoje, quarta-feira (27), no Jardim dos Estados, em Campo Grande. O motorista do carro envolvido, Leonardo Sequeira Dussel,de 20 anos, foi preso por embriaguez.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu logo depois da 1:00 hora da madrugada, no cruzamento das ruas Da Paz e Paraíba. O motorista do carro afirmou à polícia que o semáforo estava verde para ele.

O motociclista morreu no local. O condutor do carro fez exame de alcoolemia, que apontou 0,62 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, sendo constatada a embriaguez.

O rapaz continua preso, sendo que a decisão sobre fiança ou prisão preventiva será determinada pelo judiciário em audiência de custódia.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.