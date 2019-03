CRIME Empresário acusado de sonegar R$ 140 milhões é assassinado em Cuiabá Suspeito foram presos durante operação nessa quinta (7)

Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira (7) os suspeitos de envolvimento na morte do empresário Wagner Florêncio Pimentel, de 47 anos. Ele foi assassinado, em fevereiro deste ano, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá. Nessa quinta (7), após a operação que prendeu os suspeitos, a Polícia Civil divulgou as imagens que mostram o momento do crime.

Segundo o G1, o Ministério Público Estadual (MPE) apontou que Wagner era chefe de uma quadrilha que sonegou R$ 140 milhões em impostos.

O empresário foi encontrado morto dentro do próprio carro na Avenida Brasília, próximo a um dos maiores shoppings de Cuiabá.