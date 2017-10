Estupro de vulnerável Empresário é condenado a 19 anos de prisão por estupro de vulnerável José Carlos Lopes está envolvido no caso de exploração sexual de menores investigado pelo Gaeco. Outras 3 mulheres também foram condenadas.

Empresário José Carlos Lopes, envolvido no escândalo que exploração sexual de menores investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foi condenado, nesta segunda-feira (23), a 19 anos e dez meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A defesa informou que vai analisar a decisão.

Segundo a decisão do juiz Marcelo Ivo, da 7ª Vara Criminal, o empresário foi condenado "por ter ficado demonstrado que ele praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com a vítima de 13 anos de idade e praticou atos libidinosos com a vítima de 10 anos, tendo, quanto a esta última, o juiz aplicado o atual entendimento do STJ no sentido de ser irrelevante a existência ou não de contato físico entre o agente e a vítima".

Gravações telefônicas autorizadas pela Justiça registraram conversas entre José Carlos Lopes e Rosedélia Alves Soares, a Rose, acusada de aliciar menores para a exploração sexual negociando encontros com adolescentes. Em um dos telefonemas divulgados na época, Rose diz que já está no motel com uma das adolescentes, aguardando o empresário.

A acusada também foi condenada. A pena para ela, por exploração sexual, foi de 25 anos, sete meses e 24 dias de prisão e o pagamento de 113 dias-multa, já que, de acordo com a decisão, ficou demonstrado que ela submeteu cinco vítimas à prostituição, sendo uma de 10 anos, duas de 13 anos e outras duas de 14 anos de idade.

Outras duas mulheres também foram condenadas por exploração sexual. Uma a 13 anos, cinco meses e 18 dias de prisão e ao pagamento de 33 dias-multa por submeter três vítimas à prostituição, sendo uma de 13 anos e outras duas de 14 anos de idade; e a outra acusada foi condenada a nove anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa por submeter duas vítimas à prostituição, sendo uma de 10 anos e outra de 13 anos de idade.Na mesma sentença, o juiz absolveu as três acusadas quanto a associação criminosa. Embora tenha havido comprovação que duas selecionavam as vítimas e prestavam suporte em suas entregas para serem prostituídas e exploradas sexualmente pelos clientes de Rose, o juiz entendeu que não houve demonstração que elas tenham, em algum momento, atuado juntas para a prática dos crimes. As acusadas também foram absolvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável.

O advogado do empresário, José Belga Trad, informou que ainda não foi notificado da decisão e que vai analisar a sentença. O advogado das outras três pessoas, José Roberto Rosa, disse que vai recorrer da decisão.