Interior Empresário é encontrado morto com um vaso amarrado às costas na piscina de casa "A polícia trabalha com a supeita de latreocínio"

Foto: Reprodução/O Pantaneiro

Ronaldo dos Santos Batista (38), era empresário e foi encontrado morto com os pés e mãos amarrados dentro da piscina de sua casa em Anastácio, distante 135 km de Campo Grande. A polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte.

Segundo registro na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 03h, o alarme de uma casa no bairro Vila Maior disparou e o segurança foi até o local ver o que estava acontecendo. Ao chegar na residência, o segurança viu que a porta da frente estava totalmente aberta e acionou a Polícia Militar.

Ainda segundo o registro os policiais entraram na casa e encontraram o corpo de Ronaldo nos fundos da piscina, com as mãos e os pés amarrados por um cordão de nylon e com um vaso nas costas, colocado para que o corpo não boiasse.

A polícia informou também que o carro do empresário, uma Saveiro Cross não estava no local. Informações vinculadas pelo site local; O Pantaneiro, é de que também foi roubada uma quantia em dinheiro, mas o valor não foi divulgado.

Ronaldo, era filho de fazendeiros de Anastácio, morou por vários anos na Europa antes de voltar para a região e abrir seu restaurante. A Polícia Civil está em busca dos suspeitos. O carro do empresário ainda não foi localizado.