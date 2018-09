Interior Empresário é preso por usar 'chupa cabra' para furtar caixas eletrônicos em MS "A fraude conhecida como ‘chupa cabra’ já tinha acontecido várias vezes nos últimos meses"

Suspeito flagrado dentro do banco Sicredi em Batayporã, no último dia 16 Foto: Luis Gustavo/Jornal da Nova

Empresário de 40 anos foi preso na noite de ontem, domingo (2), em Batayporã, suspeito de furtar dinheiro dos caixas eletrônicos de uma agência bancária localizada na cidade usando o objeto conhecido como ‘chupa cabra’.

De acordo com o Jornal da Nova, a ação era investigada há três meses e na noite do fato montaram campana em frente ao banco para efetuar a prisão do autor. Uma cliente havia informado ao banco sobre o problema ao tentar realizar um saque em um dos caixas eletrônicos.

A fraude conhecida como ‘chupa cabra’ já tinha acontecido várias vezes nos últimos meses.

Não há informações do valor total de dinheiro que o empresário furtou de clientes do banco.

Foto: Reprodução/Jornal da Nova

Ainda conforme o site ele foi levado para a delegacia depois de ser preso e flagrante. O ‘Chupa cabra’ é o nome dado a pessoa que instala mecanismos em caixas eletrônicos que bloqueiam o dinheiro na boca do caixa, quando clientes tentam realizar saques.

O dinheiro fica retido no bloqueador instalado que depois é retirado pelos ladrões.