Empresário é preso voltando da fronteira com R$ 35 mil em espécie, não declarados Homem atua no ramo de eletrônicos e guardava dinheiro no porta-luvas

Por: Correio do Estado 24/01/2018 às 07:08 Comentar Compartilhar

Suposto empresário do ramo de eletrônicos, de 31 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na noite de ontem ao ser flagrado transportando R$ 35 mil não declarados, em notas de R$ 100. O flagrante aconteceu no centro de Sidrolândia, após tentativa de abordagem na rodovia MS-162. Segundo boletim de ocorrência, durante fiscalização na via, os policiais deram ordem de parada a uma camionete Hilux SW4, mas o motorista não obedeceu e seguiu na direção do município. Outra equipe foi acionada e conseguiu deter o homem, posteriormente identificado como sendo o empresário, na região central da cidade. Ele levava R$ 5 mil no bolso e mais R$ 30 mil no porta-luvas do veículo. Questionado sobre a origem do dinheiro, não revelou detalhes, mas disse que estava vindo de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Devido à suspeita de que os valores possam estar ligado a outras atividades ilegais, as cédulas foram apreendidas e o homem encaminhado à Polícia Civil.