"Lucro Fácil" Empresas mineradoras de bitcoins voltam aos holofotes como investigadas do Gaeco 'Equipes comandadas pelo Gaeco foram para as ruas de Campo Grande e São Paulo (SP) às 6h para cumprir oito mandados de busca e apreensão'

Foto: Reprodução/Página Brazil

A Minerworld, empresa de mineração da moeda virtual bitcoin com sede no Paraguai e unidade em Campo Grande, é um dos alvos do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que deflagrou na manhã de hoje, terça-feira (17) a Operação Lucro Fácil.

O foco, ainda de acordo com o MPMS, é combater a formação fraudulenta de pirâmide financeira através do fornecimento de suposto serviço de “mineração de bitcoins”

Equipes comandadas pelo Gaeco foram para as ruas de Campo Grande e São Paulo (SP) às 6h para cumprir oito mandados de busca e apreensão, segundo a assessoria de imprensa do MPMS, expedidos pela Vara de Direitos Difuso, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande em ação civil pública proposta pela 43ª Promotoria de Justiça do Consumidor.

Além da Mineworld, as empresas Bit Ofertas e Bitpago, em Campo Grande e São Paulo, também foram vasculhadas por agentes do Gaeco. As equipes ainda estiveram nas casas dos sócios das empresas.

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) encaminhou ao MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) no início deste ano parecer sobre indícios de pirâmide financeira envolvendo a empresa.

O advogado da MinerWorld em Campo Grande, Wilton Celeste Candelorio, esteve na sede do Gaeco nesta manhã e disse que procuraria o responsável para “entender o motivo da operação”.