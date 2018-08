Coxim Enciumado, jovem esfaqueia amigo da ex-namorada em avenida de Coxim

Foto: PC de Souza

Um jovem identificado como Tiaguinho do Nem esfaqueou outro jovem na tarde desta terça-feira (21), na avenida Virginia Ferreira, em Coxim. A vítima foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Lucas Pereira da Silva, de 22 anos, recebeu uma facada no rosto, que chegou a perfurar sua bochecha. Ele contou que conversava com uma amiga, numa residência da avenida, quando o autor chegou tirando satisfação.

Com uma faca na cintura, Tiaguinho ameaçou Silva e saiu. Em seguida, ele voltou com um amigo e partiu para cima da vítima. A dupla chegou e saiu a pé. As polícias Civil e Militar tentam localizar o autor e o comparsa.

Raissa Araújo Monteiro, de 18 anos, disse ao Edição MSque não tem mais nada com Tiaguinho, já de Lucas ela é apenas amiga. Entretanto, o ex não se conforma com o fim da relação e não aceita que ela tenha liberdade para fazer amizades.