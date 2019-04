2º CASO Encontrado corpo de jovem que se afogou no rio Paraguai Jovem estava desaparecido desde o último domingo

Corpo veio em viatura do Corpo de Bombeiros por volta das 16h de ontem (03) Foto: Divulgação/Bombeiros

Encontrado em estado avançado de decomposição o corpo do jovem Tony Douglas dos Santos Trindade, de apenas 17 anos. O corpo foi encontrado boiando no rio Paraguai, na região conhecida como Foz do Miranda (Boca do Miranda), entre Albuquerque e Porto Morrinho. O jovem estava desaparecido desde domingo (31), após se afogar 50 metros rio acima, na Codrasa, em Ladário.

Conforme o site Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros de Corumbá recebeu ligação na Central de Operações, por volta das 11h de ontem (03), que informava sobre o corpo encontrado por um turista.

A Equipe de busca e salvamento dos Bombeiros foi até o local, fez o resgate do cadáver e o levou até o quartel dos militares, por volta das 16h de ontem (03). Uma empresa funerária foi acionada para levar o corpo até o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

MORTE

O adolescente estava com um grupo de pessoas pescando à beira do rio Paraguai, na Codrasa, em Ladário, no domingo (31), quando resolveu tomar banho. Após mergulhar, em determinado ponto, começou a pedir por socorro, mas afundou rapidamente em uma área onde a profundidade chega a 10 metros.

A equipe de mergulhadores do 3º Grupamento, que contou com auxílio de embarcação da Capitania Fluvial do Pantanal, órgão subordinado à Marinha, iniciou as buscas submersas e também na superfície, porém a forte correnteza do rio acabou levando o corpo da vítima para a região de Porto Morrinho.

Foi o segundo caso de morte por afogamento registrado na região este ano.