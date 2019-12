CASO ESTRANHO Enforcado até desmaiar, homem diz ter dado carona à assaltante que levou carro e pertences Celular da vítima foi encontrado e receptador preso no Nha Nhá

Foto: Henrique Arakaki, Midiamax

Um motorista de 52 anos diz ter dado carona à um jovem nessa quarta-feira (18), durante a madrugada. O homem, que prestou a gentileza, acabou sendo roubado após ser enforcado até desmaiar. O caso aconteceu na Rua Valparaíso, no Guanandi, em Campo Grande.

Segundo depoimento da vítima, por volta das 5h desta madrugada, ele conduzia seu veículo, quando um jovem de 20 anos acenou pedindo carona, orientando o homem a entrar em rua movimentada, isso, conforme depoimento. Após entrar na Rua Valparaíso, o homem foi surpreendido com mata leão. Ele disse ter acordado momentos depois, na rua. O ladrão fugiu levando o carro, um Onix branco, placas OOL-4931, celular e carteira do motorista, que acionou a Polícia Militar. Equipe da Ronda Ostensivas e Táticas da Capital (Rotac) localizou um rapaz que estava com o celular da vítima.

Identificado como, Kayke, de 24 anos, o jovem foi detido em flagrante na Nha Nhá logo após ver os policiais e jogar o celular no chão. Ele acabou revelando que comprou o aparelho por R$ 150 de um homem que estava no Onix branco. Ele responderá por receptação e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

O caso é tratado como roubo e equipes policiais seguem em buscas pelo veículo.