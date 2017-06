Rio Brilhante Enteada leva tiros e morre ao cobrar de padrasto ajuda nas despesas da casa

Talia Soares Rech, 19 anos, morreu depois de levar dois tiros na cabeça efetuados pelo padrasto. A mãe dela, Elza Aparecida Soares, 47 anos, também foi baleada e transferida para hospital em estado grave. O caso ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (07) em Rio Brilhante.

Conforme ocorrência, Talia fazia cobranças do padrasto Ramão Carvalho de Souza, 56 anos, para ajudar mais nas despesas da casa e nos afazeres doméstico. Eles moram no bairro Benedito Rondon.Ao site Rio Brilhante em Tempo Real, logo após ser preso, Ramão disse que estava cansado de cobranças, vivia um relacionamento conturbado com Talia e Elza e durante discussões de ontem os ânimos teriam exaltado. Ele é pedreiro e afirmou que ajudava nas despesas.

Após a briga, pegou um revólver e disparou contra Talia. Dois tiros atingiram a nuca da jovem, que morreu na hora. Elza, na tentativa de defender a filha, foi alvejada com disparo no rosto. Devido a gravidade, teve de ser encaminhada a hospital em Dourados.

Ramão fugiu num veículo Ford Pampa, sendo localizado pela Polícia Civil, no período da noite, em uma fazenda próxima ao boliche de areia, estrada da Suez. Na delegacia confessou o crime.

Mais armas

Em diligência na residência, policiais civis encontraram duas espingardas - calibre 22 e 28-, além de munições e apetrechos para recarregar munições. As armas estavam em cima de um guarda-roupa.

O delegado Andre Luis de Mendonça Fernandes, disse ao Rio Brilhante em Tempo Real que Ramão irá responder por Feminicídio consumando, tentativa de Feminicídio e posse ilegal de arma de fogo.