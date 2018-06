Lagoa Parque Enteado continua foragido e homem morto com 29 facadas é identificado "A vítima era alcoólatra e teria discutido com Matheus e ameaçado a bater no filho dele"

Cachorro se abriga em sofá que Milton foi morto na noite de ontem Foto: Reprodução/Saul Schramm/CG News

Milton Cézar Rocha, 42 anos, é o homem que foi morto com 29 facadas, por volta das 20h de ontem, quarta-feira (6), na Rua Lagoa Santa, no Bairro Lagoa Parque, região do Jardim Batistão, em Campo Grande. O principal suspeito de ter cometido o crime é Matheus Silva Gomes, 19 anos, enteado da vítima. Ele está foragido.

Conforme a Polícia Militar, o homem foi encontrado morto no sofá da sala com vários ferimentos de faca pelo corpo, principalmente na região do tórax, abdômen e costas. O enteado dele morava na casa com a esposa, o padrasto e a mãe. Segundo relatos de testemunhas à equipe policial, Milton sempre agredia a esposa e tinha várias passagens pela polícia por ameça.

Ontem, Milton que era alcoólatra teria discutido com Matheus e ameaçado a bater no filho dele, conforme testemunhas. Na casa não havia sinal de luta. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

*Fonte: Por Viviane Oliveira