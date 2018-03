Entregador de pizza morre ao atropelar pedestre em Avenida sem iluminaÃ§Ã£o

Bela Vista Entregador de pizza morre ao atropelar pedestre em Avenida sem iluminação 'Ambos tiveram traumatismo crâniano, mas o homem não resistiu'

Entregador de pizza (32), identificado como sendo Claudionor Barbosa morreu ao atropelar uma mulher de 23 anos na noite de ontem, domingo (11) na avenida Teodoro Sativa, em Bela Vista, município a 309 quilômetros de distância da Capital de Mato Grosso do Sul. Segundo uma moradora, o motivo do atropelamento teria sido a falta de iluminação na via.

A prefeitura de Bela Vista informou que por ser uma BR [BR-060], a manutenção da avenida Teodoro Sativa é feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Segundo a assessoria, o recapeamento foi realizado no ano passado e a iluminação deve ser feita ainda em 2018.

De acordo com o registro policial, o motociclista transitava sentido norte-sul quando atropelou a pedestre. O condutor morreu vítima de traumatismo craniano após atendimento. A mulher também sofreu traumatismo craniano, mas foi socorrida ao hospital São Vicente de Paula em estado grave.

Por causa da gravidade, a mulher foi transferida para Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta segunda-feira (12). Ela está internada na ala vermelha onde aguarda uma vaga no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

A motocicleta que estava sem placa foi encaminhada para a delegacia de polícia de Bela Vista. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.