Envolvido no assassinato do ex-vereador CristovÃ£o Silveira Ã© preso com drogas

Envolvido no assassinato do ex-vereador Cristovão Silveira é preso com drogas Segundo ele a droga era pra consumo próprio

Um dos acusados pela morte do ex-vereador Cristovão Silveira, morto em julho de 2017, foi preso nesta quarta-feira (7) em Anastácio por porte de drogas para consumo próprio.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar realizava diligências no Conjunto Habitacional Antonio Clementino, pois haviam recebido denúncias de comércio e consumo de drogas no local, e ao passarem com a viatura em determinado endereço perceberam que alguém havia corrido para o interior da casa.

Os policiais alcançaram o homem para revistá-lo e o identificaram como Alberto Rivelino Nunes Mangelo (22). Ele afirmou que tinha uma porção de maconha para consumo próprio. A porção foi encontrada no interior da casa, debaixo de uma geladeira. Com isso, conduziram Alberto até a delegacia para demais providências.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio como porte de drogas para consumo pessoal.

Alberto Mangelo é filho de Rivelino Mangelo, 45 anos, identificado como principal acusado na morte do ex-vereador Cristovão Silveira e da mulher dele, Fátima de Jesus Diniz Silveira. No processo a que respondem, Alberto foi acusado de receptação, por ter ficado com uma TV do casal.