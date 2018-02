AGORA Equipes tentam salvar vida de homem que levou sete tiros em frente a creche 'O atendimento está sendo feito no local do crime; no bairro Guanandi'

Veículo da vítima com perfurações dos projeteis Foto: Reprodução/Bruna Kaspary

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) trabalham neste momento para socorrer um homem de 36 anos, atingido agora há pouco por ao menos sete disparos de arma de fogo. Crime aconteceu em frente a uma creche da rua Jaime Ferreira Barbosa, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

As primeiras informações indicam que o homem, identificado como Salem Pereira Vieira, havia acabado de parar no local para deixar o enteado na creche e, ao descer do carro, um veículo Logan, foi atingido pelos tiros. A esposa do motorista também estava no veículo no momento da ação.

Testemunhas revelaram que o suspeito pelos disparos estava em um outro veículo, um Voyage de cor preta, que fugiu do local após atirar diversas vezes. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros e um médico do Samu atendem a vítima no local, realizando procedimentos de drenagem de uma hemorragia em seu tórax. O rapaz deve ser encaminhado para a Santa Casa da Capital.