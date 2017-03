Esposa de cantor Victor pede para nÃ£o ser divulgado exame do corpo de delito

Famosos Esposa de cantor Victor pede para não ser divulgado exame do corpo de delito

O resultado do exame do corpo de delito de Poliana Chaves, mulher do cantor Victor, da dupla com Léo, que teria sido agredida pelo sertanejo, foi concluído na quinta-feira (03). De acordo com a Polícia Civil, o laudo não será divulgado a pedido da suposta vítima.

Ainda segundo a polícia, Victor, a mãe e a irmã dele receberam contato das autoridades policiais para prestarem depoimento. A assessoria de imprensa do cantor informou que "Victor está à disposição da polícia".

Além dos três, uma nova testemunha apontada pela suposta vítima deve depor no caso, informou ainda a Polícia Civil, que não divulgou a indenidade da pessoa.

'Jamais agredi alguém'

Victor quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o assunto em entrevista ao "Fantástico" no domingo, 26 de fevereiro. "A única coisa que posso dizer é que minha família é meu bem maior. Toda minha postura foi sempre de preservar família. Jamais agredi alguém na minha vida, muito menos minha esposa, que está grávida do João. Vou lidar com isso em recolhimento com minha família", afirmou o cantor, pouco antes de embarcar em um avião particular com a mulher e a filha, Maria Vitória.

Na sexta-feira, 24 de fevereiro, a empresária fez um boletim de ocorrência e acusou o cantor sertanejo de agressão. Já, no domingo, 26, Poliana fez um post em seu Instagram, no qual declarou que Victor não a machucou. “Vitor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar, a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML. Apesar do transtorno que toda a repercussão nos causou, meu bebê e eu estamos em pleno estado de saúde”.

Victor evitou responder a outras perguntas do "Fantástico" para explicar, por exemplo, o motivo de Poliana ter feito o boletim de ocorrência. "Qualquer coisa que eu falar, eu exponho minha família. Nunca agredi ninguém na minha vida. Não tem o que dizer, não tem nem o que explicar", afirmou ele.

Entenda o caso

Poliana Chaves, de 29 anos, está grávida do segundo filho do casal e afirmou à polícia, na sexta, ter sido jogada ao chão por Victor e ter recebido vários chutes dele. A briga, de acordo com as informações da polícia, teria começado por motivos fúteis. Os dois moram no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Poliana disse que foi impedida por um segurança e pela irmã do cantor de sair do local após as agressões. Segundo a polícia, ela só conseguiu deixar o prédio após uma vizinha ouvir a briga e chamar o elevador para ela. Depois de ter saído do prédio, a mulher de Victor disse estar sendo ameaçada pela família do marido. No sábado, 25, Poliana fez exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML).

Por causa da repercussão do caso, Victor se afastará do "The Voice Kids", programa no qual atua como técnico. O anúncio foi feito pelo apresentador da atração, André Marques, no domingo, 26. (Com Revista Mundo).