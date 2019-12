VIOLÊNCIA Esposa de Jean, goleiro do São Paulo, é agredida por ele e pede ajuda em live trancada no banheiro O vídeo, onde aparece com o rosto machucado, teria sido feito momentos após a agressão. Veja aqui

Foto: Reprodução

A esposa do goleiro Jean, do São Paulo, Milena Bemfica, fez uma live, na manhã desta quarta-feira (18), pedindo ajuda aos internautas logo após, segundo ela, ser agredida pelo jogador.

No vídeo, onde aparece com o rosto machucado, ela afirma estar trancada no banheiro, em Orlando, nos EUA, momentos após a agressão.

“Gente, eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude, Jean acabou de me bater. Minha mãe, calma, eu estou bem. Mas olha para isso. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça, eu quero justiça. Eu estou trancada no banheiro e olhe o que ele está fazendo comigo”, disse.

No vídeo ainda é possível ouvir Jean gritar ao fundo: “Você vai fazer isso com sua filha mesmo?”.

Olha oque o Jean goleiro do SP aprontou com a esposa dele. pic.twitter.com/1Vwy2hIF6V — #SejaSócioAvanti (@Palestrinidade_) December 18, 2019

Fonte: Revista Fórum