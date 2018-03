"Esquecidinhos": pela segunda vez furto Ã© interrompido e quadrilha deixa atÃ© bomba de tererÃ©

Itaporã "Esquecidinhos": pela segunda vez furto é interrompido e quadrilha deixa até bomba de tereré 'A polícia suspeita que a mesma quadrilha tenha tentado um durto aos Correios'

Denúncia de um possível furto, em uma agência bancária na madrugada de ontem, domingo (11), em Itaporã, a 231 km de Campo Grande, levou a polícia ao local. Os suspeitos fugiram minutos antes da chegada da viatura, deixando danos nas paredes, diversas ferramentas a serem utilizadas para arrombar o cofre, além de pertences e até bomba de tereré e garrafa térmica.

O alarme foi acionado e, em um primeiro momento, os policiais não perceberam nenhuma movimentação. Já no início da manhã, eles foram acionados novamente e fizeram uma vistoria no banco, constatando a tentativa de furto. O buraco na parede foi de cerca de um metro, sendo que eles começaram o corte no cofre e fugiram em seguida.

Foto: Divulgação

Segundo o delegado João Paulo Sartori, da Delegacia Especializada de Repressão à Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), a equipe foi informada dos fatos. No entanto, a investigação está sendo realizada por policiais e peritos da região. A equipe também apreendeu uma motocicleta com registro de furto e a suspeita é que ela tenha sido utilizada na tentativa do furto.

Ainda de acordo com a polícia, recentemente bandidos também tentaram furtar uma agência dos Correios. A ação novamente foi frustada e eles fugiram deixando uma mochila com pertences e várias ferramentas. O caso também é investigado.