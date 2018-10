"Operação Time Out" Esquema de tráfico usava Campo Grande como base para logística de "escoamento" Os lucros da atividade criminosa eram utilizados pelos criminosos na aquisição de imóveis e veículos, registrados em sua grande maioria em nome de “laranjas”

Caminhonete e carro foram levados de casa na rua Bahia Foto: Reprodução/Danielle Valentim

O esquema de tráfico de cocaína com base de gestão a partir de Campo Grande e que abastecia vários estados do país, foi desmantelado pela Polícia Federal, através da Operação Time Out, deflagrada nesta quinta-feira (18).

De acordo com a PF, as investigações resultaram em prisões, apreensões de bens, indisponibilidade de 96 veículos e bloqueios de contas bancárias dos suspeitos. O esquema funcionava como uma empresa de transportes, ainda segundo a PF, a droga era armazenada em galpões e despachada em caminhões.

Cerca de 43 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal Residual, tanto em Campo Grande quanto em Três Lagoas. Durante cinco meses de investigações foi apreendida mais de uma tonelada de cocaína. Também ocorreram três prisões em flagrante em Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Ainda segundo balanço da PF, foram apreendidos três caminhões. A sonda investigativa teve início em outubro de 2017, a partir de observações de campo que indicavam que pessoas residentes na Capital mantinham galpões em área urbana, onde caminhões eram carregados com (algo) cocaína. Os veículos se dirigiam a outros estados, sendo que os lucros da atividade criminosa eram utilizados pelos criminosos na aquisição de imóveis e veículos, registrados em sua grande maioria em nome de “laranjas”.

Os presos estão sendo conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, se condenados, poderão cumprir penas que ultrapassam 20 (vinte) anos de prisão.



Fonte: Correio do Estado. Veja no link o texto original de Renan Nucci.