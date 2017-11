Ouro de Ofir Esquema envolve lideres religiosos que manipulam vítimas para se livrar da prisão "Banco Central foi citado, mas afirma desconhecer clientes envolvidos em esquema de golpes"

Supostos líderes religiosos e membros de igrejas evangélicas podem ser processados por obstrução da justiça ao continuar inflamando as vítimas do golpe milionário investigado pela operação Ouro de Ofir

A operação foi desencadeada na terça-feira (21) pela Polícia e Receita Federal. Pelo menos 25 mil pessoas em todo foram vítimas da conversa de Celso Éder Gonzaga de Araújo, Sidney Peró e Anderson Flores, além de seus “contratados”.

Guilherme Guimarães Farias é o delegado da PF responsável pelo caso, Guimarães afirma que todas as pessoas que tentam atrapalhar as investigações ao orientar as vítimas a não denunciar o golpe podem ser processadas por obstrução da justiça e também serem consideradas co-autoras do crime.

“O curioso é que identificamos ‘personagens’ que aparecem nos grupos de WhatsApp, porém depois de um determinado tempo elas desaparecem. Outra maneira usada para persuadir as vítimas era seduzi-las dizendo que políticos e pessoas influentes também investiram na operação”, detalha o delegado.

O delegado ainda explicou, que a principal suspeita é de que sejam vendedores das cotas, sobre os números de telefones com vários códigos de área. “As mensagens são as mesmas. Orientam as vítimas a não denunciarem, pois o dinheiro está a caminho. A informação agora é que os valores vão ser transferidos as

vítimas a partir deste dia 1º, contudo, na data surge um problema ou outro ‘personagem’ que adia o pagamento para outro dia”, explica.

As formas de manipulação para que as vítimas continuem acreditando no golpe são as mais variadas, destacou Guilherme. Além de manchetes de jornais falsas, mensagem e pessoas supostamente influentes, agora é a vez da foto do delegado associada a um número de WhatsApp ser usada para disseminar informações que desqualificam a operação.

“Poucas pessoas têm procurado a polícia para denunciar os golpes devido a essa guerra de propagandas que se instalou. A batalha é muito grande”, lamenta.

O problema é que a intenção de quem tenta persuadir as vítimas não é só para que os golpes continuem e sim para esconder quem também tem participação no esquema. “Essas pessoas ganhavam comissão de 10% a 20% nas cotas que vendiam”, afirma o delegado.

Avanços

O delegado contou ainda, que a polícia descobriu inúmeros outros golpes que eram aplicados da mesma maneira, porém com nomes diferentes. O que chama a atenção, segundo ele, é que os próprios nomes já causam suspeita: Operação New York, Londres, Zimbabwe, G4 e até Mariah, que é o nome de quem a inventou.

De acordo com os investigadores o Banco Central já foi notificado sobre o envolvimento de seu nome nos golpes e se posicionou dizendo que desconhece qualquer valor que será repassado por meio do investigado ou operação. “Se você entrar no site do Banco Central um dos primeiros tópicos sobre ‘perguntas frequente’ a operação Aumetal realmente será mencionada, mas como uma transação inexistente”, finaliza.

''Cabeças''

Celso Éder, Anderson Flores e Sidney Anjos Peró – apontados como chefes do esquema - continuam presos no Presídio de Trânsito da Capital. Eles tiveram a prisão temporária convertida em preventiva. A empresa Company Consultoria Empresarial, de Celso Éder, está fechada desde o dia da operação.

Vítimas

A Polícia Federal disponibilizou em seu site um formulário de vítimas do golpe milionário investigado na Operação Ouro de Ofir. A corporação também orienta que as pessoas façam boletim de ocorrência na Polícia Civil da sua cidade.

O formulário deve ser preenchido e entregue, com firma reconhecida em cartório, na Superintendência Regional da PF em Campo Grande, pessoalmente ou pelos Correios, aos cuidados do delegado federal Guilherme Guimarães Farias.

O endereço da sede da PF na Capital é: rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho, Campo Grande/MS, CEP 79.110-503.