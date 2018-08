Dourados “Estava sob efeito de drogas”, diz homem que matou cabeleireiro

Foto: Osvaldo Duarte

Josimar da Silva Lemos, 30, acusado de ter assassinado a facadas o cabeleireiro Heberson Júnior Cavalcante de Almeida, disse ter cometido o crime por estar sob efeito de drogas no dia. O relato é do próprio rapaz, na manhã desta segunda-feira (27/8), enquanto era apresentado junto de Marcos Vicente Ciardulo, 23, o ‘Gordão’ e Wellington Cardoso, 29, que também participaram do crime.

“Estava sob efeito de drogas... dei duas facadas nele”, disse o rapaz. Ele também espancou a vítima com vários golpes no rosto e disse ter se escondido em uma mata nas proximidades de onde ocorreu o assassinato.

O crime aconteceu num sábado, 11 de agosto, e o corpo encontrado dois dias depois, na manhã de segunda-feira com os pés e mãos amarrados, dentro de quitinete em obras, no Jardim Carisma.

Os três homens foram presos pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil na sexta-feira (24/8) e apresentados hoje no 1º Distrito Policial de Dourados.

Marcos teria atraído o cabeleireiro e o levado até o cativeiro, na rua Maipu e Wellington, ficou responsável em levar o Ford Fiesta de Heberson até Capitan Bado, no Paraguai para entregar a uma pessoa a qual não citou o nome.

Ambos disseram que não tinham a intenção de matar o rapaz e Marcos ainda afirmou ter ficado ‘apavorado’ ao ver o comparsa esfaqueando e matando a vítima.

O delgado do SIG, Rodolfo Daltro, disse que ao dar início às investigações descobriu que o veículo teria sido levado até a região de fronteira por Wellington e posteriormente chegou aos outros nomes.

De acordo com o delegado, Josimar se mostrou ‘frio’ em relação ao caso em seu depoimento e informou ter espancado a vítima por não concordar com a sua opção sexual. Heberson era homossexual.

A arma utilizada no crime, uma faca, foi jogada pelo suspeito em um terreno próximo ao local do crime.

Eles foram autuados pelo latrocínio consumado e tentativa de latrocínio, pois dois dias antes tentaram roubar um taxista e acabaram o esfaqueando.

Corpo

O corpo do cabeleireiro foi encontrado no dia 13 de agosto, num conjunto de quitinetes em obras, localizado na rua Maipu, região do Jardim Carisma.

Ele estava com as mãos e pés amarrados e o pescoço cortado com golpes de faca, além de bastante machucado.

O rapaz estava desaparecido há três dias quando populares o encontraram.

Outro assalto

Ainda conforme a polícia, o trio preso acusado pela morte do cabeleireiro também é responsável pela tentativa de assalto a um taxista no dia 8 de agosto. Na ação, dois deles teria contratado a corrida e tentado levar o carro dele.

A vítima reagiu e acabou atingido com um golpe de estilete no pescoço. Posteriormente os criminosos fugiram e o motorista foi levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Médico).