ESTELIONTO Estelionatário é preso dentro de agência bancária quando tentava aplicar golpe ‘Esquerdinha’ estava foragido do sistema prisional

Foi preso nesta terça-feira (6), em Campo Grande, Airton Oliveira de 50 anos, conhecido como ‘Esquerdinha’. Ele tentava aplicar um golpe na Caixa Econômica Federal, do Jardim Tijuca.

Ele teria ido até a agência bancária com documentos de outra pessoa e teria feito transferências no valor de R$ 3 mil, sendo que ao voltar para o banco por volta das 15 horas e tentar fazer outra transferência no valor de R$ 5 mil acabou preso por um investigador da polícia, que estava no local.

Ele foi levado para a delegacia e descoberto que estava foragido do sistema prisional, ‘Esquerdinha’ contou que o cabeça do grupo seria Aparecido conhecido como ‘Gordo’, e que os valores eram divididos entre os membros da quadrilha e 25% ficava com Airton. Os outros integrantes não foram encontrados.