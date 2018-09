Estelionatário Estelionatário faz compra com nomes diferentes na mesma loja e acaba preso Ele tirava fotos dos documentos dos clientes que atendia com guincho

Homem foi preso, ontem (28), no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, por aplicar golpes usando documentação falsa. Prestando serviços como guincho, ele tirava fotos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos clientes para fazer compras online ilegalmente.

Segundo o delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga, o homem, identidicado como Alex Pequeno de Souza, de 30 anos, fez uma compra, na segunda-feira (24), de uma máquina de lavar e dois celulares, no valor de R$ 3,7 mil, no nome de outra pessoa. E outra ontem, de vários móveis, no valor de R$ 5,8 mil.

No começo da noite de ontem, quando os entregadores foram até o endereço, reconheceram o local, que é o mesmo da compra do dia 24, e desconfiaram porque a nota tinha nome diferente. Ao contatar o cliente, o mesmo disse que não havia comprado nada.

Questionado, o estelionatário disse que o tal cliente estava devendo e que quitaria a dívida com a compra dos móveis. Uma equipe do Grupo de Operações Especiais (GOI) foi até o local e confirmou que Alex assinava em nome das vítimas.

Ainda segundo o delegado, a loja deverá ter o prejuízo de R$ 3,7 mil da primeira compra, já que os objetos da primeria compra estavam sendo usados, mas os móveis da segunda aquisição voltaram para a loja intactos.

Alex foi levado para a Depac Piratininga onde foi autuado por estelionato e falsidade ideológica.