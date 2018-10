Perseguição Estilo Hollywood: perseguição tem troca de tiros e explosão de veículo em MS Caminhonete roubada capotou e pegou fogo ainda com três suspeitos em seu interior

Em ação 'cinematográfica', três homens foram presos na BR-158, entre Selvíria e Três Lagoas, a cerca de 300 km de Campo Grande. Após roubarem camionhonete e celulares, foram perseguidos pela polícia e acabaram se envolvendo em troca de tiros, além de se ferirem em incêndio em veículo.

Conforme o portal Rádio Caçula, os autores estavam em uma caminhonete, roubada na cidade de Aparecida do Taboado na noite de domingo (14). O crime aconteceu por volta das 20h40, quando o dono do veículo, um homem de 71 anos, estava na casa de um amigo.

Os suspeitos, de 19 e 27 anos e outro que não teve identidade revelada, teriam chegado ao local armados, um deles com uma arma e dois deles com facas. Eles pediram ao idoso a chave do veículo e ameaçaram a vítima e seu amigo, que foram trancados no banheiro e no quarto.

Em posse da chave do veículo, os suspeitos ainda roubaram dois celulares. Com a caminhonete, o trio se encaminhou para a saída da cidade que dá acesso a Paranaíba e Selvíria. A Polícia Militar realizou um patrulhamento, porém os autores não foram localizados.

A PM de Aparecida do Taboado informou sobre a ocorrência para a guarnição de Selvíria, que ficou de prontidão na entrada da cidade para abordar os suspeitos. Ao visualizarem o veículo, os policiais deram ordem de parada ao mesmo, porém os autores ignoraram e fugiram para a BR-158, sentido Três Lagoas.

Perseguição

Uma perseguição policial foi iniciada e durante o trajeto, houve troca de tiros. Após cerca de 20 km, o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo e capotou. A guarnição pediu apoio da equipe da PM de Três Lagoas, que deslocou uma guarnição do Trânsito e uma da Força Tática para o local indicado.

Com o acidente, o veículo começou a pegar fogo com os autores em seu interior. Mesmo com a caminhonete em chamas, de imediato os policiais de Selvíria prestaram socorro, retirando os suspeitos que estavam nos bancos da frente e, a guarnição de Trânsito de Três Lagoas, o indivíduo que ocupava o banco traseiro. A arma utilizada não foi localizada pelos policiais.

No local, o Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas e encaminhou os três suspeitos para o Hospital de Selvíria. Posteriormente, eles foram transferidos para o Hospital de Ilha Solteira (SP), com diversas lesões no corpo e queimaduras. Na unidade de saúde, eles são mantidos sob custódia da polícia.