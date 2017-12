OPERAÇÃO HARPÓCRATES Estilo ostentação denunciou playboy do Carandá Bosque à Polícia Federal Na casa de Marcel foi apreendida uma pistola e R$ 2,2 mil em notas falsas

Por: Correio do Estado

Foto: Alvaro Rezende / Correio do Estado

O estilo ostentação denunciou as atividades ilícitas de Marcel Colombo, de 31 anos, morador do bairro Carandá Bosque e conhecido por dar festas regadas a bebidas de acordo com delegado da Polícia Federal, José Antônio de Oliveira Franco. O empresário foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Harpócrates.

Na casa de Marcel foi apreendida uma pistola calibre 6.35 mm sem registro, diversos frascos de perfume de origem estrangeira, roupas de países da América Latina, como o Peru, soco inglês, remédios anabolizantes sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e R$ 2,2 mil em notas falsas. Os produtos apreendidos embasaram a prisão em flagrante do suspeito.

Além da casa de Marcel, buscas e apreensões foram feitas na loja e no quarto de hotel onde mora Rogério Rodrigues dos Reis. Conhecido por vender produtos eletrônicos comprados nos Estados Unidos (EUA) e comercializados com preço abaixo dos praticados no mercado, em Campo Grande.

“Os dois ostentavam um padrão que não era compatível. A gente recebeu uma grande quantidade de denúncia dos dois. De que playboys da cidade estavam ostentando uma vida incompatível, com luxo, festas regadas a bebidas”, destacou o delegado Franco.

Rogério não foi localizado no hotel onde mora e de acordo com a Polícia Federal, até o fim da manhã foram contabilizados em produtos apreendidos, cerca de R$ 180 mil. Na loja foram recolhidos celulares de última geração, computadores da Apple, caixas de som da JBL, micro câmeras GoPro, entre outras mercadorias.

A Polícia Federal aguarda Reis se apresentar para prestar esclarecimentos. Ele não é considerado foragido da Justiça, uma vez que não tem mandado de prisão contra ele. “Ele poderia ter sido preso em flagrante por conta dos produtos apreendidos, se o responsável pela diligência considerasse necessário”, relatou o delegado.

Operação Harpócrates

A operação da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal desencadeada nesta quinta-feira (21) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande. Três auditores-fiscais e dois analistas-tributários da Receita Federal, e dezoito policiais participaram da operação.

De acordo com a Receita Federal, a operação é o desdobramento de duas investigações que desvendaram esquemas de prática do crime de descaminho e possível lavagem de dinheiro.

A primeira envolve a comercialização de uma grande quantidade de produtos eletrônicos em uma loja sediada num hotel desta capital, expondo à venda mercadorias de alto valor agregado, como smartphones, notebooks, equipamentos de informática e de som, dentre outros.

A segunda investigação constatou que roupas de grife, de origem estrangeira, foram introduzidas no mercado nacional sem a sua regular importação e, posteriormente, eram vendidas em lojas dos investigados.